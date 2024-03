Calenda su Gratteri: “I magistrati che fanno polemica non fanno bene alla categoria”

"I test psico attitudinali ai magistrati non serviranno a nulla. Mentre il fascicolo sul magistrato che aveva fatto passare Enrico Costa di Azione sì. Ma è stato smontato ed è singolare perché Nordio si era dichiarato sempre d'accordo". Così Carlo Calenda a Sky Tg24 che sulla provocazione di Gratteri a fare test psicoattitudinali a tutte le categorie risponde:

"C'è un dettaglio. Finché siamo una democrazia, la democrazia prevede che il popolo sovrano decide e se decide anche attraverso incompetenti o incapaci ha il diritto di farlo. Queste uscite di magistrati in polemica politica non mi convincono e non fanno bene alla magistratura".