Terze dosi “booster” a Napoli con Pfizer o Moderna: ecco a chi vanno somministrate

Al via per gli OVER 80 assistiti dall’ASL Napoli 1 Centro la somministrazione della terza dose “booster” dei vaccini Pfizer e Moderna, in linea con la Circolare del Ministero della Salute del 27 settembre 2021 e con gli indirizzi del Governo regionale. Da giovedì 30 settembre, anche i cittadini OVER 80 potranno presentarsi senza prenotazione per ricevere la somministrazione della terza dose “booster” di vaccino mRNA (Pfizer o Moderna), a condizione che siamo trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

La somministrazione potrà avvenire – senza prenotazione - presso:

Centro Vaccinale MOSTRA d’OLTREMARE

dal LUNEDI’ alla DOMENICA, dalle ore 9,00 alle ore 18,00

Centro Vaccinale FAGIANERIA Real Bosco di Capodimonte

dal LUNEDI’ alla DOMENICA, dalle ore 9,00 alle ore 18,00

Centro Vaccinale ISOLA di CAPRI

il VENERDI’, dalle ore 9,00 alle ore 16,00

Centro Vaccinale DISTRETTI SANITARI di base

dal LUNEDI’ al VENERDI’, dalle ore 9,00 alle ore 16,00

DSb n°24…... Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

corso Vittorio Emanuele n°691

DSb n°25…... Bagnoli / Fuorigrotta

via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…... Pianura / Soccavo

via Scherillo n°12

DSb n°27…... Arenella / Vomero

via San Gennaro Antignano n°2 / via Mario Fiore n°6

DSb n°28…... Chiaiano / Piscinola / Marianella

via della Resistenza n°25

DSb n°29…... Stella / San Carlo all'Arena

via San Gennaro dei Poveri n°25

DSb n°30…... Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

viale IV aprile n°50

DSb n°31…... Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

via Egiziaca a Forcella n°18

DSb n°32…... Ponticelli / Barra / San Giovann a Teduccio

via Bernardo Quaranta n°2B

DSb n°33…... San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

via Acquaviva n°64

Si ricorda che presso gli stessi Centri Vaccinali sopra elencati e senza prenotazione continua la somministrazione delle terze “dosi addizionali” per i cittadini che presentano le condizioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 14 settembre 2021, in linea con quanto disposto dall’Unità Crisi della Regione Campania con nota del 15 settembre 2021.

Per tutti coloro che sino ad oggi non hanno potuto o non hanno ancora scelto di vaccinarsi:

- in tutti i Centri Vaccinali (Mostra d’Oltremare, Fagianiera Real Bosco di Capodimonte, Stazione Marittima, Distretti Sanitari di base) continua la somministrazione della prima e della seconda dose - senza prenotazione; - continuano le ulteriori giornate di Open Day VIVA LA SCUOLA dedicate al personale scolastico e agli studenti - senza prenotazione;

Si ricorda inoltre che l’Ordine dei Medici/Chirurghi/Odontoiatri di Napoli e l’ASL Napoli 1 Centro, in collaborazione tra loro, e grazie alla disponibilità offerta da numerosi Medici (volontari) in pensione, hanno organizzato un numero verde a disposizione della cittadinanza, che fornisce riscontro a possibili quesiti di natura strettamente medico-scientifica, sulla base delle direttive fornite dai documenti elaborati dal Ministero della Salute, dall’I.S.S., dall’AIFA e dall’EMA,

Il numero verde 800.95.44.27, è attivo dalle ore 09:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì. Per ulteriori informazioni è possibile consultare gli avvisi pubblicati periodicamente sul sito www.aslnapoli1centro.it e sulla pagina facebook ASL Napoli 1 Centro.