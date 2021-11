Vaccini, terza dose dopo 5 mesi: da dicembre via libera per tutti

Dal primo dicembre tutti i maggiorenni potranno ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid, se sono passati almeno 5 mesi da quando è stata inoculata la seconda. Il governo ha annunciato, oltre alle novità riguardanti il Super Green Pass, anche le decisioni utili per accelerare nella campagna vaccinale. Prima è stato deciso di ridurre da 6 a 5 mesi l’intervallo tra seconda e terza dose; poi dando il via libera a tutti i maggiorenni (e non solo alla fascia di età 40-60 così come si pensava).

“Da oggi è possibile avere il richiamo a 5 mesi e ci apprestiamo a una ulteriore modifica: dal primo dicembre allargheremo la platea anagrafica della dose di richiamo. Sarà possibile la dose richiamo sopra i 18 anni“, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa.

Novità anche per la durata del Green Pass che scende a 9 mesi. Inoltre, il Governo ha previsto l'estensione dell'obbligo vaccinale - anche per la terza dose - per "il personale non sanitario che lavora nel resto del comparto salute, alle forze dell’ordine e ai militari, e a tutto il personale scolastico“.