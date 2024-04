Terremoti Campi Flegrei e Vesuvio, vertice in prefettura: "Non spettacolarizzare il rischio"

Questa mattina si è tenuto un vertice in prefettura, a Napoli, per fare il punto sulla situazione alla luce degli eventi sismici registrati nelle ultime 48 ore nei Campi Flegrei e al Vesuvio. Presenti, oltre ai sindaci delle zone interessate e al prefetto Michele di Bari, la Protezione civile Regionale, l'Asl Napoli 1, l'Asl Napoli 2 Nord, rappresentanti delle forze dell'ordine e l'Osservatorio Vesuviano.

Così il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni sull'incontro: "Ringrazio il prefetto, con il quale siamo costantemente in contatto, per la sensibilità mostrata nel convocare questo vertice. Siamo al lavoro, tutti insieme, per fronteggiare il fenomeno e verificare eventuali criticità, ma soprattutto per dimostrare che noi ci siamo, e stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza del territorio". "Dobbiamo - prosegue - fare i conti con il bradisismo da sempre, e oggi abbiamo gli strumenti per farlo in sicurezza. Un punto fondamentale da non sottovalutare deve essere quella della comunicazione che per questo fenomeno ha già le sue direttive. Occorre continuare ad informarsi attraverso le fonti ufficiali: chiunque ricopra un qualsiasi livello di responsabilità deve cercare di non 'spettacolizzare' perché si rischia di entrare in complicate dinamiche sociali. Qui c'è in ballo il turismo, il commercio e la serenità dei cittadini e noi lavoriamo 24 ore su 24 per garantire la serenità di tutti".

Lo sciame sismico di ieri

Oltre 50 scosse bradisismiche si sono verificate nella giornata di ieri nell'area flegrea. La più forte all'alba, con epicentro nel mare al largo di Bacoli e magnitudo di 3.9. Lo sciame sismico è stato descritto così dall'Osservatorio Vesuviano: "A partire dalle ore locali 03:38 del 26/04/2024 (UTC 01:38) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 51 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md= 3.9 ±0.3".

Le scosse sul Vesuvio

Stamattina si è verificata invece una sequenza sismica nella zona del Vesuvio, con la scossa più importante avvenuta alle 5.55 con epicentro a 400 metri di profondità proprio nel cratere del vulcano e magnitudo 3.1 gradi della scala Richter. Altri terremoti si sono verificati alle 6.04 (1.8 gradi), alle 6.17 (1.9 gradi) e alle 6.19 (1 grado). Queste scosse non hanno dal punto di vista geologico correlazioni con il fenomeno in corso nei Campi Flegrei.

Il "Big One" dei francesi di France inter

Giovedì scorso la radio pubblica francese France inter, stazione tra le più ascoltate d'oltralpe, ha trasmesso uno speciale di alcuni minuti definito uno "Zoom sui Campi Flegrei". Il servizio ha generato un certo timore soprattutto per il messaggio fatto passare nel titolo: "In Italia Napoli si prepara al 'Big One', un gigantesco terremoto", che faceva riferimento ad un maxi evento bradisismico. I Campi Flegrei - spiegava il servizio - "sono una vasta area vulcanica dove vivono 500.000 persone e che comprende parte di Napoli. Dallo scorso settembre l'area è tornata in allarme, con terremoti di oltre 4 gradi di magnitudo". "Vivere su un territorio che trema - proseguiva la descrizione della trasmissione - Questa è la vita quotidiana a Pozzuoli, cittadina di 80.000 abitanti nel cuore dei Campi Flegrei. Qui si convive con due minacce, quella di un terremoto e quella di un'eruzione vulcanica. La città si trova in un vasto cratere formatosi migliaia di anni fa. Sotto i piedi dei residenti ci sono 70 bocche eruttive, sono i Campi Flegrei, la cui attività vulcanica provoca abbassamento o innalzamento della terra, il bradisismo. Il tutto viene monitorato all'Osservatorio Vesuviano di Napoli. Di fronte a Pozzuoli, nella baia, un'antica città fu inghiottita durante la tumultuosa storia dei Campi Flegrei. La bellezza non ha resistito al pericolo". Con un riferimento alla città sommersa di Baia. Il servizio in sé spaziava poi dalla descrizione dell'evento bradisismico del 14 aprile (terremoto di magnitudo 3.7) e delle esercitazioni iniziate lo scorso lunedì con la prova di evacuazione di quattro scuole del territorio, con un tono allarmista che ricordava da vicino quello di un altro caso mediatico recente a proposito dei Campi Flegrei, ovvero il documentario della tv svizzera Rsi, pure al centro di molte polemiche.