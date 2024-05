Terremoti, scuole chiuse a Napoli in due Municipalità

Il Comune di Napoli rende noto che i vigili del fuoco sono in ricognizione per monitorare la situazione nella zona flegrea di competenza. Sul campo anche i volontari della Protezione Civile comunale.

È stato insediato il Centro Operativo Comunale - C.O.C. ed è confermata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado delle municipalità IX Soccavo-Pianura e XBagnoli-Fuorigrotta.

"Stiamo seguendo con grande attenzione lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei - informa dalla propria pagina Fb il sindaco Gaetano Manfredi - Al momento non sono segnalati danni nel territorio del comune di Napoli. Per precauzione abbiamo chiuso le scuole della nona e decima municipalità per le verifiche tecniche che avverranno domattina. Tutte le nostre strutture tecniche sono operative h24".