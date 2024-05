Terremoto, il prefetto: “Le aree di accoglienza devono rimanere”

'Credo che le aree d'accoglienza debbano rimanere''. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, durante il secondo punto stampa della giornata su quanto sta avvenendo nell'area dei Campi Flegrei, alla domanda dei cronisti su quanto resteranno allestite le aree di accoglienza a Pozzuoli e Bagnoli, che da ieri sera stanno dando un tetto ai cittadini che non vogliono passare la notte in casa. ''Dobbiamo fare in modo che in parallelo rispetto a tutta l'attività che il ministro Musumeci sta facendo con il Dipartimento protezione civile in materia di pianificazione del fenomeno, noi dobbiamo tenere in relazione a questo fenomeno anche delle aree che possono servire davvero per esigenze particolari''.

Il prefetto ha confermato che ''sono evacuate 39 nuclei familiari, in totale sono circa 150 persone, tutte di Pozzuoli, però anche questi sgomberi che si sono avuti sono davvero in via prudenziale''. Sull'invito del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, di non diffondere il panico per il rischio speculazione a danno di Napoli, il prefetto ha spiegato: ''Credo che questa sia una frase di buon senso da parte del sindaco, paure e panico devono essere lontani da questo fenomeno. I comportamenti, l'educazione, la formazione e l'informazione alla cittadinanza che già il Dipartimento sta facendo insieme alla regione Campania, ai Comuni e alla prefettura devono andare avanti sempre più perché l'informazione corretta ai cittadini è il presupposto essenziale perché poi in caso di emergenza la paura e il panico si affievoliscano sempre di più''.