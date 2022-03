Scossa di terremoto turba la serata di domenica

"L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1,6 localizzato nell’area Solfatara-Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 22:49, ora locale, alla profondità di 1,5 chilometri.

Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni o disagi da parte della popolazione né alla Polizia Municipale né al Presidio notturno attivo presso l’Ufficio di Protezione Civile e nel corso delle verifiche effettuate non sono stati rilevati danni o altri effetti significativi conseguenti.

L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

Maggiori informazioni sui fenomeni in atto e sull’evoluzione del bradisismo di sollevamento che sta interessando da diversi decenni il territorio comunale, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV".

Fa sapere in una nota il sindaco di Pozzuoli.