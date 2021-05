Terremoto a Pozzuoli, il sindaco: "Attenti al fango bollente"

L’Osservatorio Vesuviano questa mattina ha comunicato il verificarsi di un evento sismico di magnitudo 2,0 ± 0,3 in località Agnano-Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 9:08, ora locale, alla profondità di 2,3 km. L’evento è stato accompagnato da boati avvertiti dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, intanto lancia un nuovo appello ai suoi concittadini: "L’amministrazione ribadisce il divieto assoluto di avvicinamento all’area di emissione di fluidi di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura. Maggiori informazioni sui fenomeni in atto e sull’evoluzione del bradisismo di sollevamento che sta interessando da diversi decenni il territorio comunale, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (https://www.ov.ingv.it/ov/)".

"Si ricorda alla popolazione che dal 2012 il Dipartimento Nazionale di Protezione ha elevato il livello di allerta vulcanica dei Campi Flegrei da verde (base) a gialla (attenzione). L’innalzamento del livello di allerta ha comportato il rafforzamento del monitoraggio scientifico e delle attività di pianificazione e prevenzione. L’Amministrazione Comunale, insieme all’ufficio di Protezione Civile del Comune di Pozzuoli, segue in tempo reale l’evolversi dei fenomeni in raccordo con l’Osservatorio Vesuviano per garantire alla cittadinanza un completo aggiornamento sulle dinamiche in corso".