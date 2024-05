Terremoto: punti d'accoglienza, verifiche statiche e disagi nell'area flegrea

4 aree di accoglienza a Pozzuoli: Piazza a Mare - Largo Palazzine - Parcheggio C9 in Via Vecchia delle Vigne - Palatrincone, con brandine, generi di conforto e psicologi della protezione civile nazionale e inoltre ad Arco Felice aperto il parcheggio della Pergolesi come altra area di accoglienza.

"Nessuna tendopoli"

"Non si farà una tendopoli" ha precisato il Governatore De Luca, intervenuto ieri sera nella zona più colpita dal sisma, sul lungomare di Pozzuoli. Nelle aree, corredate di generi di prima necessità, installati gazebo e bagni chimici.

Il mercato ittico

Dalle notizie, corredate da video e immagini, diffuse su diversi social, i pescherecci stamane hanno trovato il mercato ittico chiuso perché erano in corso verifiche strutturali. E verifiche strutturali sono in corso anche nelle RSA della zona, oltre che in diversi edifici.

Gli sgomberi

Da quanto risulta a NapoliToday, prima di mezzanotte erano almeno 30 le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni per consentire ai Vigili del Fuoco e alla Protezione civile di verificare le condizioni statiche. La situazione è in costante aggiornamento e da ieri sera è attivo un tavolo operativo in prefettura, oltre che l'apposito comitato operativo del Comune di Napoli per quanto di competenza. Si ricorda che oggi sono chiuse per motivi di sicurezza le scuole di ogni ordine e grado delle Municipalità 9 e 10 (Soccavo-Fuorigrotta-Bagnoli)