Campi Flegrei, doppia forte scossa di terremoto in serata

Una nuova doppia forte scossa di terremoto è stata avvertita nitidamente dalla popolazione della zona flegrea e di Napoli intorno alle 20.00.

Il primo evento sismico, di magnitudo 3.5, ad una profondità di circa 3 km, è stato registrato dalla sala operativa dell'Osservatorio Vesuviano/Ingv alle 19.51 con epicentro in zona Solfatara, ad una profondità di circa 3 km.

Successivamente un'ulteriore forte scossa si è verificata alle 20.10, di magnitudo 4.4, con epicentro nella stessa zona e ad una profondità sempre di circa 3 km.

Nella zona flegrea molte persone si sono riversate in strada.

LA NOTA DELLA PROTEZIONE CIVILE - "Dalle 19.56 registrato sciame sismico in area flegrea. La nostra Sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. Verifiche in corso". Questa la nota della Protezione civile nazionale per fare il punto della situazione sugli eventi sismici nella zona dei Campi Flegrei.

LINEA 2, SOSPESA PRECAUZIONALMENTE LA CIRCOLAZIONE PER VERIFICHE - La circolazione della Linea 2 della metropolitana è sospesa tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli in via precauzionale per verifiche tecniche, a seguito dell'evento sismico a Napoli Campi Flegrei.

Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni regionali e metropolitani, rende noto Ferrovie dello Stato, possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.