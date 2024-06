Sciame sismico nei Campi Flegrei, il prefetto: "Nessun danno, solo alcune famiglie scese in strada"

Non ci sono danni dopo la sciame sismico di oggi nei Campi Flegrei. A confermarlo è il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che questa mattina ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi confrontandosi con i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Napoli. "C'è un disagio della popolazione - ha spiegato il prefetto - che noi dobbiamo accompagnare con tutte le nostre forze ma anche con misure economiche delle quali si sta discutendo".

Tre scosse fortissime

Sciame sismico in atto nei Campi Flegrei. Le scosse, dieci in totale finora, sono iniziate alle 3.52 di del mattino, per concludersi alle 4.35. Le più forti registrate dall'Ingv sono quelle delle 4.09 di magnitudo 3.7 con epicentro nella Solfatara e 3.5 alle 3.52 con il medesimo epicentro.

Gente in strada

"Abbiamo sentito un boato e abbiamo preferito passare quello che restava della notte in auto", raccontano a NapoliToday i residenti. "Non ne possiamo più, oggi tre scosse fortissime. E' un incubo", concludono.