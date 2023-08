Terremoti nei Campi Flegrei, le scosse svegliano i residenti: gente in strada

Brutto risveglio nei Campi Flegrei. Almeno cinque scosse di terremoto si sono verificate a partire dalle 5.30 di stamattina, svegliando i residenti. Particolarmente forti quelle dopo le 6.10.

Sono moltissime le persone scese in strada: a lasciare le loro abitazioni numerosi residenti a Pozzuoli come nei quartieri flegrei di Napoli (come Bagnoli e Pianura, fino addirittura a Posillipo).

Le scosse sono state più intense del solito (oltre che tutte concentrate in pochi minuti), più forti degli eventi che pure si stavano già registrando nel corso della notte, il più intenso dei quali era stato di 2.5 gradi.

Questo il messaggio della Protezione civile: "Terremoto nell’area dei Campi Flegrei registrato alle 6.09 con magnitudo 3.1: la nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di Protezione Civile sul territorio.

Dalle prime verifiche la scossa è stata avvertita ma NON risultano danni segnalati.

Aggiornamento 18 agosto ore 7.30".