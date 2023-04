Trema la terra sul Vesuvio: avvertita una doppia scossa in pochi minuti

La terra torna a tremare a Napoli, l’Ingv ieri sera ha registrato due scosse di terremoto a distanza di 30 minuti: la prima alle 21.34 di magnitudo 2.2 e una seconda alla 22.01 di magnitudo 2.3, entrambe con epicentro sul Vesuvio ad una profondità di poche centinaia di metri. Non si registrano danni a cose o persone, ma la paura è stata enorme.

Tante, infatti, sono state le segnalazioni sui social. Le due scosse sono state avvertite chiaramente nei paesi del Vesuviano, ma anche a Napoli e nel Salernitano. Come detto non ci sono danni e feriti, ma le autorità fanno sapere che tutti gli accertamenti del caso sono in atto.