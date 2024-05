Notte da incubo a Napoli per il terremoto, scuole chiuse solo in alcune zone: ecco perché

Notte da incubo anche a Napoli per lo sciame sismico che da ieri sera sta interessando i Campi Flegrei, con scosse che hanno fatto registrare magnitudo rilevanti. Tra le attività di prevenzione, messe in campo subito dopo la registrazione degli eventi sismici, in diversi comuni è stata disposta la chiusura delle scuole.

Tra questi c'è anche Napoli con il sindaco Manfredi che, però, ha scelto di tenere chiusi gli istituti solo in alcune zone: nei quartieri delle municipalità IX e X. Una scelta che ha portato alle proteste dei cittadini degli altri quartieri dove le scosse sono state avvertite nettamente.

A provare a spiegare la scelta del sindaco ci ha pensato, con un post social, il consigliere comunale Gennaro Acampora: "La paura ci sta e capisco la grande apprensione e le tante domande. Il Sindaco sta lavorando in queste ore con la protezione civile e con il tavolo tecnico.... saranno chiuse le scuole di Fuorigrotta,Bagnoli,Soccavo, Pianura (quelle per la protezione civile più vicine all'epicentro terremoto)

Chiedere altre cose o fare mille domande è inutile perché in questi momenti sono i tecnici e gli enti di pronto intervento a prendere decisioni. A chi chiede perché solo alcune municipalità o cosa si può fare, la protezione civile ha diviso in zone diverse le aree cittadine anche perché nonostante le scosse si avvertono in tutta la città, ovviamente i km di distanza dall'epicentro sono fondamentali nelle scelte".