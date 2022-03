Forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei: paura a Napoli e Pozzuoli

Scossa di magnitudo 3.6 poco prima delle 20 nei Campi Flegrei, ad una profondità di 3 chilometri, causata dal bradisismo. Forte la paura, ma non sono segnalati danni a persone o a cose al momento.

La nota di Figliolia, sindaco di Pozzuoli: "L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 3,6 localizzato nell’area di Agnano-Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 19:45, ora locale, alla profondità di 2,7 km. Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale, in particolare nelle aree prossime all’epicentro. Non risultano al momento segnalazioni di danni. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree vicine all'epicentro. Maggiori informazioni sull’evoluzione del bradisismo di sollevamento che sta interessando da diversi decenni il territorio comunale, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (https://www.ov.ingv.it/ov/ ). In particolare segnaliamo che in data odierna è uscito il bollettino settimanale dell’Osservatorio Vesuviano dal quale non risultano variazioni significative rispetto alla situazione delle settimane precedenti".

Preoccupato anche il sindaco di Monte di Procida, Peppe Pugliese: "Anche a Monte di Procida è stata avvertita la scossa di terremoto registrata alle 19,45 a Pozzuoli. Al momento non vengono segnalate criticità sul nostro territorio. Siamo in contatto con la sala operativa della protezione civile regionale e con l’Osservatorio Vesuviano. Eventuali segnalazioni possono essere effettuate al numero dei volontari della Falco Continuiamo a monitorare e vi aggiorneremo sull'evolversi della situazione".