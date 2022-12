Quattordici scosse di terremoto a pochi minuti di distanza avvertite a Napoli e Pozzuoli

Un terremoto di magnitudo Md 1.4 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei alle ore 13:20:30 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8250, 14.1450 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Alle 13.37 un secondo sisma più lieve di magnitudo 1.1 è stato avvertito nella medesima area.

L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato all'amministrazione comunale di Pozzuoli che a partire dalle 13:20, è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Sono stati rilevati in via preliminare 14 terremoti con magnitudo massima 1.4.

"Gli eventi dello sciame - avverte l'amministrazione - potrebbero essere accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti delle aree prossime agli epicentri". La polizia municipale è al momento impegnata nelle verifiche sul territorio.