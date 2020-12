Terremoto nei Campi Flegrei: scosse avvertite a Napoli e Pozzuoli

Scossa di Terremoto alle 22.54 con epicentro a Pozzuoli di magnitudo 2.7.

Non si registrano danni a cose o persone ma è stata forte la paura visto che la scossa è stata nitidamente avvertita oltre a Pozzuoli anche in molti quartieri di Napoli. Tanti i post social di residenti preoccupati per l'accaduto.

BOATO

"Voglio rassicurare i tanti cittadini di Bacoli che mi stanno scrivendo, preoccupati, a seguito di un boato percepito intorno alle ore 23. E avvertito in più punti dei Campi Flegrei. Si tratta di una scossa, legata allo sciame bradisismico in atto da qualche anno, di magnitudo 2.7 e con una profondità di circa 2 km. L’Osservatorio Vesuviano monitora costantemente quanto accade. E notizia puntualmente, in tempo reale, i Comuni. In sinergia con l’INGV stiamo quindi seguendo l’evoluzione del fenomeno. Vi terrò aggiornati". È il post Facebook del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.