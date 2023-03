La terra trema ancora nella zona flegrea: nuova scossa di terremoto nel cuore della notte

Una nuova scossa di terremoto ha svegliato parte della popolazione residente nella zona flegrea nel cuore della notte. Un evento sismico di magnitudo 2.3, ad una profondità di 2 km, è stato registrato dalla sala operativa dell'Osservatorio Vesuviano/INGV di Napoli alle 2.55 in zona Solfatara.

"L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.3 ± 0,3 localizzato in zona Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 02:55, ora locale, alla profondità di 1.9 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della polizia municipale e dei volontari della Protezione civile", ha comunicato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni in una nota.