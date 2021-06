Trenta scosse di terremoto nei Campi Flegrei

Sciame sismico di 30 terremoti nei Campi Flegrei, come segnala l'ingresso. La preoccupazione di Figlliolia, sindaco di Pozzuoli, in un messaggio rivolto ai residenti che hanno nitidamente avvertito le scosse più forti.

"L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che alle ore 01:17 sono stati registrati 30 terremoti con magnitudo massima 1.8 ±0.3. La sequenza di eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei è iniziata alle ore 23:18 (ora locale).

Come già segnalato i due eventi di maggiore intensità si sono verificati entrambi in prossimità del bordo sud-ovest del cratere di Astroni, il primo di magnitudo 1.8±0.3 verificatosi alle ore 23:32 alla profondità di 1,3 km e il secondo di magnitudo 1.7±0.3 verificatosi alle ore 23:38 alla profondità di 1,4 km.

L’Amministrazione Comunale, insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli, continuerà a seguire l’evolversi dello sciame sismico e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto".