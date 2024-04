Scosse di terremoto tra Napoli e Pozzuoli: ancora bradisismo

Diverse scosse di terremoto si sono verificate nell'area flegrea stamattina a distanza ravvicinata a partire dalle 7.33. Gli aventi bradisismici sono andati avanti per diversi secondi (più di quanto solitamente non durino scosse di questo tipo) sebbene non abbiano mostrato intensità particolarmente elevata.

Molti i cittadini che hanno segnalato sui social quanto accaduto.

Non è ancora stata resa nota l'intensità dell'evento principale né il suo epicentro.