Campi Flegrei, i residenti: "Abbiamo paura, abbandonati dalle istituzioni"

"La scossa? Fortissima. Siamo rimasti paralizzati dalla paura. E' peggio del bradisismo degli Anni '80". Titina vive insieme al marito e alla figlia disabile al terzo piano di una casa popolare in via Pisciarelli, quartiere Agnano. Qui si convive con le scosse da quarant'anni. L'ultima, magnitudo 4.0 nella serata deò 2 ottobre, ha causato anche la caduta di calcinacci: "Abbiamo passato il terremoto, il bradisismo e adesso questo. Non ce la facciamo più. Adesso, inoltre, siamo anziani. Se dovesse venire un terremoto forte chi ci aiuterà con nostra figlia che non è autosufficiente?".

Questo complesso di case pubbliche appare fatiscente. "Qui il Comune non si è mai visto, è tutto fai da te - spiega Carmine, un residente - sono crollati questi pezzi di muro e vorrei chiedere alle istituzioni di venire a togliere quello che resta perché il rischio è che alla prossima scossa, anche piccola, venga giù tutto sulla testa di qualcuno".

La paura serpeggia tra gli abitanti: "Certo che abbiamo paura - afferma Titina - nessuno ci dice niente. Non sappiamo nulla dei piani di evacuazione. Dicono che c'è un punto di assembramento dal quale poi ci smistano, ma dov'è? Qui nessuno è venuto a spiegarci mai cosa fare. Il sindaco di Napoli si è dimenticato di noi". La richiesta è quella di essere rassicurati: "Sappiamo che c'è un piano, ma non sappiamo cosa fare - dicono mamma e figlia - Vorremmo informazioni, capire". Qualcuno chiede soluzioni immediate: "Ci devono spostare da un'altra parte - conclude Titina - Questo non è uno scherzo, noi non dormiamo più".