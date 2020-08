Terremoto prima dell'alba nel napoletano: scossa di lieve entità

Lieve scossa di terremoto, di magnitudo 2.2, registrata questa notte ad Ottaviano. Come comunica l'Ingv la scossa è stata registrata precisamente alle 4.07, con epicentro e 5.5 chilometri a Sud-Ovest di Ottaviano.

Non si registrano danni a cose o a persone data l'itensità non di rilievo, anche se essendosi verificato in superficie è stato comunque avvertito dalla popolazione dell'area.

Nella mattinata dello scorso 20 luglio, un'altra scossa, sempre di magnitudo 2.2, è stata registrata a Massa di Somma.