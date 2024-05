Gli effetti del terremoto - VIDEO e FOTO. Necessario lo sgombero di alcuni edifici

La scossa di 4.4 ha provocato danni evidenti in negozi e case. Impressionanti le immagini girate in un supermercato diventate ormai virali sui social e riprese anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, ma anche quelle girate da Gianni nella sua casa di Pozzuoli: "Sono venute giù mensole e suppellettili. Diverse ceramiche si sono rotte: erano ricordi di viaggi o regali di persone care - dice a NapoliToday - Ho fatto le foto perché è stata una cosa spaventosa, veniva giù di tutto. Poi con la mia famiglia siamo usciti di casa e adesso stiamo per strada. Non so se torneremo su per dormire, la paura è stata davvero tanta, per ora restiamo qui".

Da quanto apprende NapoliToday si sarebbe reso necessario lo sgombero di diversi nuclei familiari per verificare la staticità degli immobili:

in via Artiaco, 6 famiglie

In via Dante Alighieri, 9 famiglie

in via Carlo Pisacane, 20 famiglie.

Davvero tante sono le persone che hanno deciso di restare in strada, stanotte, come mostra il camera-car girato da Stefano Massa tra Bagnoli e Fuorigrotta :

Alle 23.00 intanto il sismografo dell'ING ha registrato una nuova scossa: magnitudo 3.6, con epicentro localizzato all'altezza della chiesa di San Giuseppe, in viale Capomazza a Pozzuoli.