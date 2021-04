Terremoto a Napoli: otto mini scosse tra Solfatara e Pozzuoli

Otto mini scosse di terremoto sono state avvertite stanotte in nell'area Flegrea, tra la zona della Solfatara (via Pisciarelli ad Agnano) e quella di Pozzuoli città. Molta gente ha testimoniato via social, sia su Twitter che sui gruppi Facebook, lo spavento degli eventi sismici in zona Flegrea. C'è chi racconta di aver avvertito un boato, chi racconta di oscillazione di lampadari e finestre che si sono mosse. Nessun danno a persone o cose, però, è stato al momento denunciato.

Inoltre, nessuna delle mini scosse ha superato i 2 gradi della scala Richter, con la più forte che è stata registrata a 1,9.