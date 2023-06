Il boato e poi il terremoto: tremano i Campi Flegrei

Una scossa di terremoto si è verificata in questi minuti nei Campi Flegrei. L'evento sismico è stato preceduto come sempre in questi casi da un forte boato.

È avvenuto alle 15.17, e ha seguito un primo - di entità leggermente minore - evento invece verificatosi alle 15.10.

Il primo terremoto, quest'ultimo delle 15.10, si è verificato nella zona di via Pisciarelli. Di magnitudo 1.2, ha avuto epicentro profondo 3 km.

Il terremoto più forte delle 15.17 si è verificato a qualche centinaio di metri, più vicino alla Solfatara. Di magnitudo 1.9, ha avuto epicentro a 2 km.