Terremoto nell'area flegrea: avvertito fino a Napoli, è stato registrato anche dai sismografi sul Vesuvio

Una forte scossa di terremoto si è verificata nell'area flegrea alle 19.45 di oggi martedì 29 marzo. Il fenomeno è stato avvertito fino addirittura ai quartieri collinari di Napoli, con i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano che l'hanno registrato nell'area flegrea come nella zona del Vesuvio.

A quanto pare l’epicentro del sisma è da localizzarsi nella zona di via Antiniana tra Agnano e Pozzuoli, a quasi 3km di profondità.

Nel quartiere Pianura viene segnalato come preceduto da un boato. " Fortissimo terremoto, il più forte mai avvertito", scrive un pianurese sui social. Anche al Vomero la scossa è stata "avvertita chiaramente" da diversi residenti.

Avvertita a via Diocleziano e via Terracina (Bagnoli), "Soccavo sentita", "Anche al Rione Traiano", "A Fuorigrotta ha tremato l'intero palazzo", addirittura qualcuno che abita all'ultimo piano nel centro storico racconta di averla avvertita chiaramente.

Per quanto riguarda l'area flegrea le segnalazioni arrivano da Pozzuoli, Quarto, Bacoli.

Soltanto lo scorso 16 marzo una scossa di terremoto di magnitudo 3,5 era stata avvertita chiaramente tra i Campi Flegrei e i quartieri orientali di Napoli.