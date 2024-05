Campi Flegrei, Manfredi: "A Napoli da domani scuole aperte, parametri geotermici nella norma, nessun danno agli edifici"

"Sono andato personalmente a fare alcuni sopralluoghi e fino ad ora non sono stati rilevati danni". Così, in conferenza stampa, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in relazione allo sciame sismico dei Campi Flegrei che ieri è stato avvertito anche in diverse zone della città partenopea.

"Le analisi fatte con le nostre squadre sulle strutture pubbliche interessate ai fenomeni nella zona di interesse - ha aggiunto - non hanno evidenziato che ci sono stati danni. Abbiamo effettuato tutti i sopralluoghi questa mattina, e non abbiamo evidenziato danni alle strutture scolastiche. Sono state fatte ispezioni nelle strutture sportive, compreso lo stadio Maradona, alle strutture espositive, come la Mostra d'Oltremare, e in nessuno di questi luoghi ci sono stati effetti significativi".

"Un'area per ospitare 200 persone"

"La Protezione civile predisporrà una zona di possibile attesa della capienza di circa 200 posti sul territorio della X Municipalità e stiamo valutando due o tre opzioni diverse insieme alla prefettura. In giornata il tutto verrà comunicato e realizzato. E domani le scuole nella zona riapriranno regolarmente, perchè andare a scuola è importante".

Le scuole

"Questa mattina le varie articolazioni dell'Amministrazione comunale hanno intrapreso un massiccio intervento di controllo in tutte le strutture pubbliche nella cosiddetta area di interesse, a partire dalle scuole: sia quelle di competenza comunale che della Città metropolitana.

Fino ad ora non sono stati rilevati danni significativi. Questa è una fase che può continuare per mesi per cui il tema è da un lato gestire la sicurezza degli edifici e ad oggi non rileviamo alcun danno significativo dall'altro convivere con questo fenomeno cercando di mantenere la normalità.

Per questa ragione oggi abbiamo ridotto la chiusura delle scuole solo a quelle della nona e decima municipalità e da domani, terminate le verifiche, si andrà a scuola regolarmente"