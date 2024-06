Dieci scosse di terremoto in un'ora, tre fortissime: gente in strada nei Campi Flegrei

Sciame sismico in atto nei Campi Flegrei. Le scosse, dieci in totale finora, sono iniziate alle 3.52 di del mattino, per concludersi alle 4.35.

Le più forti registrate dall'Ingv sono quelle delle 4.09 di magnitudo 3.7 con epicentro nella Solfatara e 3.5 alle 3.52 con il medesimo epicentro.

Gente in strada

"Abbiamo sentito un boato e abbiamo preferito passare quello che restava della notte in auto", raccontano a NapoliToday i residenti. "Non ne possiamo più, oggi tre scosse fortissime. E' un incubo", concludono.

Esercitazione entro fine giugno e vie di fuga

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato un'esercitazione della protezione civile nell'area flegrea da svolgere nel mese di giugno, dopo un incontro con i sindaci di Napoli, Gaetano Manfredi; di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e Bacoli, Josi Della Ragione, insieme ai vertici regionali della protezione civile. Nell'area è in atto da tempo una crisi bradisismica che preoccupa sempre di più istituzioni e popolazione. Riguardo le vie di fuga ha spiegato che "devono essere libere da cantieri ed altro altrimenti non sono vie di fuga e attenzione particolare verrà riservata alle fasce della popolazione più deboli a partire dai disabili. Guarderemo al futuro sempre con speranza ma se dovesse accadere qualcosa dobbiamo essere molto preparati.Non si segnalano particolari criticità, il dispositivo è abbastanza adeguato".