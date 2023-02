Terremoto nella notte. Scossa avvertita in sei Comuni

E' stata una scossa forte, infatti in molti l'hanno avvertita. Terremoto di magnitudo 3 registrato in provincia di Napoli, con epicentro nei Campi Flegrei. A darne notizia è l'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia. Il fenomeno è avvenuto di notte, all'1.45 ora italiana. E' stato avvertito in almeno sei comuni: Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Procida e Napoli (Fuorigrotta). La scossa è stata segnalata dalla sala operativa Napoli Ovest dell'Ingv che ha riscontrato l'epicentro in mare, a largo di Pozzuoli e Bacoli, 4 chilometri in profondità. Dall'inizio dell'anno 2023 si tratta del settimo terremoto nella zona.