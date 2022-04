Tredici nuove scosse di terremoto nei Campi Flegrei: la più forte poco prima dell'alba

La terra continua a tremare nei Campi Flegrei. Segnalate altre tredici di scosse a poca distanza nell'area colpita da bradisismo. La più forte poco dopo le 5 del mattino del 5 aprile di magnitudo 2.0 ad una profondità di 2 chilometri. Rilevanti in seguito altre due scosse intorno alle 6 di magnitudo 1.1 e 1.6..

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia monitora l'evoluzione dgli eventi sismici e aggiornerà la situazione nelle prossime ore. "Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia municipale e dei volontari di Protezione Civile. Non risultano al momento segnalazioni di danni. L’Amministrazione Comunale, insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli, segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".