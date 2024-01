Terremoto tra Fuorigrotta e Pozzuoli il 24 gennaio

Un terremoto di magnitudo 2.0 è avvenuto oggi 24 gennaio nella zona Campi Flegrei alle ore 14.05, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8420, 14.1770 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla sala Operativa INGV-OV (Napoli). Le aree in cui è stato avvertito in misura maggiore sono Quarto, Napoli in particolare nei quartieri della zona Ovest, Marano e Pozzuoli.

Domenica scorso l'ultimo sisma di un certo rilievo di magnitudo 2.6 nella medesima zona.

La nota del comune di Pozzuoli: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0 localizzato nel territorio del Comune di Napoli, nei pressi del complesso universitario di Monte Sant’Angelo, tra i quartieri di Fuorigrotta e Pianura. Il sisma si è prodotto alle 15:05, ora locale, alla profondità di 2.5 km. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400