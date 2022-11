Terremoto, scossa alle 7.49: le segnalazioni dei residenti

L'Osservatorio Vesuviano ha registrato nella zona dei Campi Flegrei una scossa di terremoto alle ore 7.49 di oggi, 23 novembre 2022.

La magnitudo è stata di 0.6 e la profondità di 2.6 km, l'epicentro nella zona di via San Gennaro.

Nonostante l'entità particolarmente lieve, l'evento bradisismico è stato avvertito da numerosi residenti della zona che su Facebook hanno segnalato quanto accaduto.

Sono state pubblicate segnalazioni dalla stessa via San Gennaro, dal lungomare di Pozzuoli, da via Napoli, da Bagnoli, da via Pisciarelli e da via Solfatara.