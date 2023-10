Terremoto, scossa 3.6 avvertita in tutta Napoli

Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione intorno alle 12.36 di oggi, non soltanto nell'area dei Campi Flegrei ma anche nella città di Napoli.

La magnitudo è stata più alta della media degli eventi degli ultimi mesi, 3.6 gradi della scala Richter, con epicentro nella zona della Solfatara a 2 km di profondità.

Testimonianze dei residenti raccontano di un evento breve (un paio di secondo) ma intenso che è andato in crescendo.

Le scosse precedenti

Ieri si erano registrate due scosse, una di magnitudo 1.9, alle 19.57, e una 1.4 alle 16.18. Del tutto slegata dal fenomeno bradisismico, stamane si era invece verificata un'altra scossa di terremoto in provincia di Napoli, questa nella zona del Vesuvio e con magnitudo di 1.4.

L'acutizzarsi del bradisismo ed il decreto

Nell'ultimo periodo le scosse dovute al bradisismo sono aumentate di numero ed intensità, mettendo in apprensione la popolazione. Il governo ha approvato un decreto per affrontare la situazione, stanziando anche oltre 52 milioni di euro. Si è insediato un tavolo tecnico per l'applicazione dello stesso, con tra i partecipanti il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e quello di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

"Abbiamo messo in campo un’altra attività, un tavolo tecnico che dia indicazioni e suggerimenti sulle azioni da mettere in campo previste dal decreto, partendo dalle esigenze dei Comuni e della Città Metropolitana - ha spiegato il primo cittadino puteolano Gigi Manzoni - Il tavolo è coordinato dal professor Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli, ed è formato da professionisti che si occupano di edilizia scolastica, lavori pubblici, edilizia privata e attività di protezione civile. Nella riunione di martedì sono stati esaminati tutti i punti del decreto. In particolare si è stabilito di avere una database georeferenziato comune per scuole ed edifici strategici. La prossima settimana ci sarà un secondo incontro. C'è sinergia sulle attività che stiamo mettendo in campo, con l'obiettivo di arrivare quanto prima alla conversione in legge".