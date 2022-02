Nottata di scosse di terremoto in Campania: la più forte di magnitudo 3.1

Avvertite una serie di scosse di terremoto nel beneventano nella notte. La più forte è stata di magnitudo 3.1 registrata alle 2:06 in Campania. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità ed epicentro tra Sassinoro (Benevento) e Sepino (Campobasso). Non si segnalano danni a persone o a cose. La scossa è stata avvertita anche in alcuni quartieri di Napoli e in provincia.

Un'altra scossa è stata avvertita sempre a Sassinoro 6 minuti dopo, ma di magnitudo 1.4. Mentre a Morcone ne è stata registrata un'altra di magnitudo 2 poco dopo le 4 del mattino.