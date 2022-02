Sciame sismico in corso nell'area flegrea, terremoti avvertiti anche a Napoli

Un nuovo sciame sismico è in corso da stamattina nella zona dei Campi Flegrei, ennesimo episodio del fenomeno bradisismico in atto. La sequenza di terremoti, tutti di bassa o bassissima intensità, è iniziata a partire dalle ore 10.06 di oggi.

Il più forte al momento ha raggiunto la magnitudo di 1.0 e si è verificato alle ore 10.14 con epicentro nel quartiere napoletano di Bagnoli ad una profondità 1,9 km. L'ultimo, alle ore 10.48, con magnitudo 0.3 nei pressi del vulcano Solfatara.

Anche se di bassa intensità, come spesso accade nella zona, gli eventi sismici sono stati avvertiti dalla popolazione dell'area che li ha riportati sui social network ed in particolare nei gruppi dedicati.

Come le autorità hanno più volte sottolineato (e come ribadito anche recentemente dal volcanologo Mastrolorenzo a NapoliToday), si tratta di attività sismiche che non hanno nulla di straordinario in questa particolare fase dei Campi Flegrei.