Sciame sismico in corso nei Campi Flegrei, scosse avvertite anche a Napoli

Nuovo sciame sismico in corso, stamane, nei Campi Flegrei. Dopo quello iniziato lunedì, una nuova sequenza di terremoti sta caratterizzando queste ore.

Il primo evento, avvertito anche dai residenti della zona, è avvenuto alle 10.18. Di magnitudo 1.7, ha avuto epicentro a 2 km di profondità nella zona dell'Accademia Aeronautica.

Più forte la seconda scossa, registrata alle 10.47 e avvertita in un'area - tra Campi Flegrei e città di Napoli - ancora più ampia. Di magnitudo 2.6, si è registrata ad una profondità di 3km nella zona del Rione Solfatara.

Il terremoto di lunedì

La scossa di lunedì sera, di magnitudo 4, ha riportato di nuovo la situazione bradisismica dei Campi Flegrei al centro del dibattito. Si è trattato della seconda scossa più forte registratasi in provincia di Napoli negli ultimi 40 anni. Le istituzioni locali - i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Napoli - hanno subito fatto partire verifiche per edifici sensibili come gli istituti scolastici, e hanno invitato alla calma.

Il provvedimento del Governo

Intanto si muove Palazzo Chigi. Nel provvedimento che il Governo sta preparando in relazione alle scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei "è previsto un piano di esodo in relazione al bradisismo, perchè per il rischio vulcanico il piano esiste già e va soltanto aggiornato". Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, al Tg1 Rai.

"Si tratta di uno strumento che verrà adottato soltanto in casi di estrema necessità, ma averlo, elaborarlo e tenerlo aggiornato è una buona pratica di prevenzione". Il decreto, ha spiegato Musumeci "prevede altri tre punti: un piano per valutare la vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente, sia pubblico che privato; un Piano per la comunicazione, che assume una funzione importantissima: in questo momento non bisogna creare allarmi ma non bisogna neanche sottovalutare, e pensiamo di coinvolgere anche le scuole. E il potenziamento delle strutture di protezione civile presso gli enti locali".