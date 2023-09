Dopo una breve pausa ancora scosse nei Campi Flegrei: verso le 22 la prima e quasi a mezzanotte la seconda

Magnitudo 2.2 alle ore 22.04 del 29 settembre e poi, ancora, magnitudo 2.5 alle 23.57. I movimenti registrati rispettivamente a 2.8 e 2.6 Km di profondità. L'ultima scossa è stata localizzato dalla sala operativa INGV-OV di Napoli.

Dalla Regione Campania, intanto, la precisazione, in riferimento a notizie che erano circolate in particolare sui social secondo cui una strada di Pozzuoli sarebbe stata interessata da cedimenti o dissesti, che "la dichiarazione del Presidente De Luca si riferiva solo al quadro generale delle verifiche che sono in corso e che al momento, come peraltro ha più volte chiarito nelle interviste rilasciate oggi (29 settembre, ndr), non esiste alcuna criticità che riguarda le strade di Pozzuoli