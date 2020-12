Violenta scossa di terremoto in Croazia, 6.4: avvertita anche a Napoli e in provincia

La forte scossa di terremoto registrata in Croazia è stata avvertita in maniera preoccupante nel Nord-Est dell'Italia e in Romagna, oltre che in Puglia.

La scossa di 6.4 gradi scala Richter è stata talmente forte da essere stata sentita nitidamente alle 12.19 anche in molti quartieri di Napoli, dal centro cittadino al Vomero, ma nn solo. Segnalazioni sono arrivate anche dalla provincia di Napoli. Partito subito il tam-tam sui social si temeva potesse trattarsi del Vesuvio o dei Campi Flegrei che negli ultimi giorni hanno fatto preoccupare i residenti.