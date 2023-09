Tremano i campi Flegrei, forte scossa avvertita dai residenti

La terra ha tremato di nuovo. La popolazione dei Campi flegrei non ha potuto trascorrere una domenica tranquilla perché alle 13,53 di oggi, 24 settembre, è stata avvertita una nuova scossa. Secondo i sismografi, si tratta di un terremoto da magnitudo 2,2 con epicentro a Pozzuoli, a una profondità di un chilometro. Precisamente, il sisma è partito dall'area dell'Accademia aeronautica, ma è stata avvertita anche nei Comuni circostanti, come Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Marano e Napoli. Meno segnalazioni sono giunte da centri più distanti. a guardare bene i dati dell'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia, si è trattato di un piccolo sciame sismico, con almeno 8 episodi. Gli altri sette sono stati, però, di minore intensità, con una magnitudo da 0,2 a 1,1. E' solo l'ultimo sciame di una lunga serie. Basti pensare che nelle ultime 48 ore si sono contate diversi terremoti di diversa intensità, con il picco di magnitudo 3 registrato il 22 settembre. Allo stato attuale, il livello di attenzione della zona è giallo, ma le istituzioni hanno diverse volte tranquillizzato la popolazione, sostenendo che non ci sono elementi per immaginare una escalation vulcanica in tempi brevi.