Trema la terra a Napoli, paura tra i cittadini: "Sembrava di stare sul tagadà"

"Una scossa forte e lunga, sembrava di stare sul tagadà". Questo è uno dei tanti post di cittadini di Napoli e provincia che questa sera, poco dopo le 23, hanno avvertito la pesante scossa di terremoto che ha colpito la Bosnia. L'evento simsico - ondulatorio - ha fatto registrare una magnitudo di 6, ad una profondità di 10 chilometri. La scossa, avvertita da mezza Italia, ha fatto tremare la terra anche nel napoletano. Non c'è, infatti, una sola zona o comune dal quale non sia arrivata una segnalazione.

"Si è ballato tantissimo"

Dopo la scossa, registrata precisamente alle 23:07, è partito il tam tam sui social. Sui gruppi, in particolare, i cittadini cercavano conferme. "Sii e pure bella forte considerando che sto al primo piano", ha scritto Sabrina. Poi, c'è il commento di Salvatore: "E stato uno scossone pesante che paura hanno tremato tutte le bomboniere che ho nella parete attrezzata". E, ancora, Luigi: "Raga sarà che io abito ad un piano bello alto, ma s’è ballato tantissimo e per un tempo un po’ più lungo del solito…".

C'è anche chi spera di non dover passare la nottata in bianco per eventuali scosse di assestamento, come Simona: "Ai campi flegrei fanno non so quante scosse al giorno, questa è stata in Bosnia bella forte ed è stata avvertita da mezza Italia, mo speriamo che nn ne fa più altrimenti faccio a nuttat".