Scossa di terremoto in Bosnia, paura anche a Napoli: crollo ad Afragola

Una forte scossa di terremoto ha turbato la serata di tutti gli italiani residenti nel Sud Italia e sul versante Adriatico-ionico della Penisola. Nonostante l'epicentro sia stato localizzato in Bosnia alle ore 23.07 con magnitudio 6.0, il sisma è stato avvertito in tutta la sua forza ondulatoria anche a Napoli, evocando brutti ricordi e sensazioni negative nella popolazione.

Tante le segnalazioni in città, in particolare nel centro storico e nei quartieri collinari. Tutti hanno pensato ai Campi Flegrei, ma questa volta il bradisismo per fortuna non c'entra nulla e neppure il temuto Vesuvio.

Segnalato un crollo nel centro storico di Afragola, sul posto il sindaco Pannone.