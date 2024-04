Trema la terra, quattro scosse in meno di un minuto nei Campi Flegrei

Una scossa lieve poco prima delle 5 del mattino, poi quattro più forti in meno di un minuto alle 8.46. Torna a tremare la terra nei Campi flegrei con un nuovo sciame sismico che questa mattina, 21 aprile, ha svegliato molti i cittadini. Il terremoto più forte è stato di magnitudo 2,1 gradi Richter, con epicentro in via Napoli, al confine tra Pozzuoli e il quartiere napoletano di Bagnoli. Gli altri si sono attestati tra 1,1 e 1,9.

Nelle ultime settimane il bradisismo è tornato a farsi sentire con un'alta frequenza dopo un inverno di relativa tranquillità. Tre scosse sono state registrante anche il 16 aprile, mentre il 14 la magnitudo ha raggiunto 3,7 gradi, una delle più forti da un anno a questa parte. Preoccupazione crescente tra i cittadini anche se le autorità comunali e regionali continuano a predicare calma e serenità.