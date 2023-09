Terremoto, scossa avvertita anche a Napoli

Dopo uno sciame sismico di lieve entità che è andato avanti per tutto il primo pomeriggio, alle 19.45 si è verificata una scossa bradisismica di un'intensità tale da venire avvertita chiaramente dai residenti nell'area flegrea, in particolare quelli tra la Solfatara e via Napoli.

Proprio nella giornata di oggi il presidente della Campania Vincenzo De Luca aveva parlato del piano di evacuazione e dell'attenzione con cui l'area flegrea è tenuta sotto controllo.