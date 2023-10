Terremoto: lunghe code di auto che si allontanano dall'epicentro del sisma|VIDEO

In un video, ormai virale sui social, le auto che vanno via

"Uagliù, aggio fatto o' giallo! Di solito mi giro dall'altra parte e mi addormento, ma stavolta è stato diverso": commenta in questo modo la scossa un uomo che abita ad Agnano riprendendo con il cellulare una lunga fila di auto in lenta marcia. "Di solito a quest'ora qua è un mortorio. Mai visto un traffico simile", dice ancora l'uomo inquadrando la fila di automobili che procede lentamente.

La scossa, con epicentro a ridosso di via Terracina, è stata decisamente intensa: magnitudo 4.00. Accompagnata da sinistri scricchiolii e rumori, si è sentita molto forte ovunque in città, in particolare a Posillipo e anche al Vomero.