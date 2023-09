Terremoto in diretta: le immagini negli studi napoletani (VIDEO)

A partire dalla Rai di Fuorigrotta, passando per Radio Crc e Canale 21, tante emittenti tv e radio erano in diretta durante la scossa

La scossa di terremoto avvertita questa sera a Napoli non ha preso di sorpresa solo i cittadini. Anche negli studi televisivi è stata tanta la paura per l'improvviso “colpo” dato dal sisma. Dato l'orario, molte emittenti erano in diretta durante la scossa.

A cominciare dalla Rai dove era in onda in diretta l'edizione serale del Tgr. In studio c'era il giornalista Alessandro Di Liegro che ha annunciato la scossa mantenendo la calma nonostante si sia avvertito chiaramente il movimento anche delle camere mentre registravano. Sempre nello studio di Fuorigrotta, c'era stata una piccola interruzione delle registrazioni di “Reazione a Catena”, condotto da Marco Liorni, come quest'ultimo ha avvertito sui social.

Stessa capacità hanno dimostrato anche i colleghi di Canale 21 e Radio Crc, con gli studi nei pressi dell'epicentro e dove si è avvertito chiaramente il movimento della terra. Anche per loro grande calma e professionalità. Meno tranquilli sono stati gli spettatori dei cinema della zona. In molti sono scappati dalle sale in quei momenti concitati.