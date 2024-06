Partiti gli abbattimenti a Casamicciola degli edifici pericolanti per il terremoto del 2017

A Casamicciola, sull'isola di Ischia, a meno di due anni dalla frana e a quasi sette dal sisma, si vedono al lavoro le ruspe. È stato dato il via infatti al Piano pubblico di demolizioni degli edifici danneggiati dai due fenomeni naturali avversi sul territorio. Demolizioni in corso quindi sull'alveo in località La Rita, nella parte alta di Casamicciola, dove sorgevano le terme più antiche dell'isola d'Ischia.

"Il Piano di demolizione predisposto dal Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, Giovanni Legnini, predispone interventi non solo sugli edifici abusivi, ma anche su quelli che si trovano in zone dove c'è il rischio di crolli o che sono collocati in aree pericolose'', dice all'Adnkronos il sindaco di Casamicciola, Giuseppe Ferrandino, secondo cui il Piano Legnini sulle demolizioni dovrebbe riguardare complessivamente circa 400 appartamenti.

Il Piano dovrebbe essere completato entro la fine del 2024 ed è previsto il contributo economico per la ricostruzione o riparazione degli edifici. I proprietari potranno scegliere di andare a vivere in altre zone dell'isola. Le domande, a quanto si apprende, dovranno essere consegnate entro il 20 luglio. La prima graduatoria arriverà dopo dieci giorni. ''Il Piano Legnini è imponente, è stato realizzato ad aree omogenee, si interviene sull'area alta di Casamicciola, colpita dal sisma e dall'alluvione - continua il sindaco di Casamicciola -.

''Ora attendiamo il piano della Regione Campania in cui sarà stabilito quali abitazioni potranno essere ricostruite o meno, perché abusive o in zone pericolose. Dovrebbe arrivare entro fine giugno, le risorse per le demolizioni sono state già stanziate, ci sono anche i fondi per le delocalizzazioni. Il proprietario può chiedere di delocalizzare, può cercare nell'ambito isolano un nuovo immobile e il commissario finanzia l'acquisto, sarà fatta una valutazione dell'immobile demolito e sarà spesa una cifra di pari importo''.