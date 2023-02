Tremano i Campi flegrei: scossa fortissima nella notte

Ancora un forte scossa di terremoto è stata avvertita nella notte nei Campi flegrei. I sismografi dell'Ingv hanno registrato una magnitudo di 2.0 della scala Richter a una profondità di tre chilometri. L'orario registrato è quello delle 00.19.

Come sempre la terra ha cominciato a tremare dopo un boato e la scossa è stata avvertita distintamente anche in altri quartieri di Napoli come la collina di Posillipo. Ha però superato anche i confini partenopei venendo percepita anche da alcuni abitanti di città a nord di Napoli. In molti hanno segnalato l'evento sui social dimostrando la loro preoccupazione nonostante l'ora tarda.