Terremoto Campi Flegrei, Figliolia: "Fine sciame sismico. 33 le scosse in meno di 24 ore"

"L’Osservatorio Vesuviano alle ore 5:36 ci ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 15:12 di ieri 16 marzo 2022 e costituito in totale da 33 terremoti di magnitudo compresa tra 0.0 e 3.5 localizzati nell’area dei Campi Flegrei", spiega in una nota il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che sta seguendo l'evoluzione dello sciame sismico in prima persona.

Il primo cittadino ha poi anche pubblicato l’elenco complessivo degli eventi localizzati con magnitudo superiore a 1, i primi tre ricadenti nell’area Solfatara-Pisciarelli e l’ultimo localizzato in mare nel golfo di Pozzuoli.