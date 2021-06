Sciame sismico con 30 scosse, Figliolia: "Il bradisismo caratterizza dall'antichità il nostro territorio"

L'ultimo sciame sismico con più di 30 scosse ravvicinate ha turbato più del solito i residenti nelle aree limitrofe ai Campi Flegrei. Sull'accaduto è intervenuto con un post Facebook Vincenzo Figliolia che ha tentato di rassicurare la popolazione.

"In occasione dell'ultimo sciame sismico e a commento dei post pubblicati, diversi cittadini hanno manifestato delle preoccupazioni e posto dei quesiti sul fenomeno che sta interessando il nostro suolo e sulla gestione delle situazioni e delle eventuali emergenze. Provo qui a sintetizzare delle risposte. Innanzitutto ricordiamo che il bradisismo caratterizza fin dall'antichità il nostro territorio e ci sono stati sempre, storicamente e ciclicamente, periodi in cui abbiamo registrato un aumento della frequenza e/o dell'intensità delle scosse. Eventi che, essendo per la natura di questo fenomeno, a bassa profondità, quindi piuttosto superficiali, si avvertono più o meno nitidamente anche se di lieve intensità (nell'ultimo sciame sismico, per esempio, la magnitudo era compresa tra 0.4 e 1.8 ). E spesso sono accompagnati da boati, udibili soprattutto in prossimità dell'epicentro. Le trivellazioni, come qualcuno paventava, non c'entrano nulla con gli eventi tellurici e tra l'altro sono state bloccate. Ci dobbiamo preoccupare? Gli esperti ci dicono che i recenti fenomeni rientrano nella "normale e periodica" attività bradisismica di questo territorio e non ci sono segnali che fanno presagire il peggio. Queste sono le "verità" di cui siamo in possesso in questo momento. Cosa fare nel frattempo? Dobbiamo tenerci aggiornati, essere consapevoli che viviamo su un territorio, tra l'altro bellissimo, caratterizzato da questo fenomeno e assumere le conoscenze necessarie per affrontare eventuali emergenze. Alcuni dicono che non c'è un piano di evacuazione e non ci sono guide di riferimento. Non è esatto. Il piano di protezione civile, con l'annesso piano di allontanamento, il Comune di Pozzuoli ce l'ha e lo ha anche recentemente aggiornato. Le guide pure esistono e sono state distribuite qualche anno fa a tutte le famiglie e possono essere consultate e scaricate cliccando su questo link: https://www.comune.pozzuoli.na.it/.../index/idtesto/318 . Un'altra guida, con gli ultimi aggiornamenti, è in preparazione e sarà pubblicata e distribuita a tutti i cittadini prossimamente. Da ieri inoltre è partito il servizio (anche questo annunciato) di "Sala operativa di presidio notturno" della protezione civile comunale, che farà da supporto all'attività h24 della centrale di Polizia municipale per l’assistenza alla popolazione. Questi sono i numeri ai quali chiamare per avere informazioni o fare segnalazioni in occasione di eventi sismici: Protezione civile 08118894400; Polizia municipale: 0818551891-0818551892".