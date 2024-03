Campi flegrei: 3 sussulti in rapida sequenza poco dopo le 23.00

La sequenza è iniziata alle 23.07 con un primo movimento di magnitudo 1.6 (epicentro in mare, verso il ristorante Le Sirene), cui ne è seguito un altro di pari intensità alle 23.09 (epicentro tra via san Gennaro ad Agnano e via Napoli), quindi la terra ha ancora tremato alle 23.17 (ancora epicentro in mare, verso il ristorante Le Sirene).

Le scosse, per quanto di modesta intensità si sono avvertite in diversi punti della città e anche nella zona collinare.

In giornata, alle 17.55 un altro movimento di intensità 1 con epicentro nella Solfatara.